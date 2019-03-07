ВФЛА отправила в ИААФ заявки на нейтральный статус от 213 легкоатлетов

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, что организация приняла к рассмотрению от спортсменов 234 заявки на получение нейтрального статуса, из которых 213 уже направлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ).

– По состоянию на утро 7 марта к нам поступили заявки от 234 легкоатлетов, 213 из них уже отправлены в ИААФ, – приводит ТАСС слова Юхаревой.

ВФЛА 19 декабря получила от ИААФ регламент подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в международных стартах 2019 года в нейтральном статусе. Спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом в сезоне-2018, могут оформить заявку в упрощенном порядке.

19 декабря ВФЛА начала принимать заявки от спортсменов, а 21 января объявила фамилии первых 42, кто в 2019 году уже имеет право выступать на международных стартах. В их числе - лидеры сборной России: Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов и другие.