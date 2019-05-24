ВФЛА отправила в ИААФ 291 заявку на получение нейтрального статуса

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла к рассмотрению от спортсменов 301 заявку на получение нейтрального статуса, из которых 291 уже направлена в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ). Об этом сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

ВФЛА 19 декабря получила от ИААФ регламент подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в международных стартах 2019 года в нейтральном статусе. Спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом в сезоне-2018, могут оформить заявку в упрощенном порядке. К настоящему времени ИААФ определилась с 67 российскими легкоатлетами, кто в 2019 году имеет право выступать на международных стартах. В их числе - лидеры сборной России: Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов и другие.

- По состоянию на утро 24 мая к нам поступила 301 заявка, 291 из них уже отправлена в ИААФ, - цитирует ТАСС Юхареву.