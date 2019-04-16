ВФЛА отправила в ИААФ 267 заявок на получение нейтрального статуса

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла к рассмотрению от спортсменов 276 заявок на получение нейтрального статуса, из которых 267 уже направлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ). Об этом сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

ВФЛА 19 декабря получила от ИААФ регламент подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в международных стартах 2019 года в нейтральном статусе. Спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом в сезоне-2018, могут оформить заявку в упрощенном порядке. К настоящему времени ИААФ определилась с 67 российскими легкоатлетами, кто в 2019 году имеет право выступать на международных стартах. В их числе – лидеры сборной России: Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов и т. д.

– По состоянию на утро 16 апреля к нам поступили заявки от 276 легкоатлетов, 267 из них уже отправлены в ИААФ, – цитирует ТАСС Юхареву.