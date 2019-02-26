ВФЛА отправила в ИААФ 197 заявок от легкоатлетов на получение нейтрального статуса

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла к рассмотрению от спортсменов 207 заявок на получение нейтрального статуса, из которых 197 уже направлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

ВФЛА 19 декабря получила от ИААФ регламент подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в международных стартах 2019 года в нейтральном статусе. Спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом в сезоне-2018, могут оформить заявку в упрощенном порядке. К настоящему времени ИААФ определилась с 63 российскими легкоатлетами, кто в 2019 году имеет право выступать на международных стартах. В их числе лидеры сборной России Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов.

- По состоянию на утро 26 февраля к нам поступили заявки от 207 легкоатлетов, 197 из них уже отправлены в ИААФ, - цитирует ТАСС Юхареву.