ВФЛА отправила в ИААФ 181 заявку от легкоатлетов на получение нейтрального статуса

Пресс-атташе всероссийской федерациия легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, что организация приняла к рассмотрению от спортсменов 192 заявок на получение нейтрального статуса, из которых 181 уже направлена в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ).

- По состоянию на утро 12 февраля к нам поступили заявки от 192 легкоатлетов, 181 из них уже отправлена в ИААФ, - приводит ТАСС слова Юхаревой.

Напомним, что ВФЛА 19 декабря получила от ИААФ регламент подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в международных стартах 2019 года в нейтральном статусе. Спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом в сезоне-2018, могут оформить заявку в упрощенном порядке.

19 декабря ВФЛА начала принимать заявки от спортсменов, а 21 января объявила фамилии первых 42, кто в 2019 году уже имеет право выступать на международных стартах. В их числе – лидеры сборной России: Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов и другие.

В соответствии с регламентом, ИААФ не будет рассматривать индивидуальные заявки спортсменов, если они не сопровождаются официальным письмом от ВФЛА с указанием любой необходимой информации, которую федерация имеет на заявителя. В документе также должно быть указано, согласна ли ВФЛА с тем, что заявитель соответствует всем необходимым требованиям, и поддерживает ли она данную заявку.