ВФЛА отправила 249 заявок на получение нейтрального статуса

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) 249 заявок на получение нейтрального статуса. Об этом заявила пресс-атташе организации Наталья Юхарева.

- По состоянию на утро 30 марта к нам поступили заявки от 261 легкоатлета, 249 из них уже отправлены в ИААФ, - цитирует Юхареву ТАСС.

Ранее нейтральный статус получили 67 российских легкоатлета, в том числе Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов. Россияне могут выступать на международных соревнованиях только как нейтральные спортсмены.