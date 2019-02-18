ВФЛА отправила 185 заявок на получение россиянами нейтрального статуса

ВФЛА приняла к рассмотрению от спортсменов 197 заявок на получение нейтрального статуса, из которых 185 уже направлены в ИААФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе ВФЛА Наталью Юхареву. Из-за дисквалификации ВФЛА в 2015 году российские легкоатлеты вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в состязаниях под нейтральным флагом. Спортсмены, имевшие допуск в 2018 году, в этом могут оформить заявку в упрощенном порядке.

- По состоянию на вечер 18 февраля к нам поступили заявки от 197 легкоатлетов, 185 из них уже отправлены в ИААФ, - сказала Юхарева.

В соответствии с регламентом, IAAF не будет рассматривать индивидуальные заявки спортсменов, если они не сопровождаются официальным письмом от ВФЛА с указанием любой необходимой информации, которую федерация имеет на заявителя. В документе также должно быть указано, согласна ли ВФЛА с тем, что заявитель соответствует всем необходимым требованиям, и поддерживает ли она данную заявку.