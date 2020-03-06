ВФЛА отозвала лицензии у двух тренеров ходоков из Мордовии

Президиум ВФЛА отозвал тренерские лицензии у трех специалистов, сообщает ТАСС. Двое из них работают в Мордовии с ходоками.

Лицензии на пять лет лишились тренеры по ходьбе Алексей Десинов и Ирина Ерохина, а также представитель Пермского края, тренер по выносливости Сергей Попов.

— Хотел бы подчеркнуть, что мы ужесточили меры по отзыву тренерских лицензий, — сказал президент ВФЛА Евгений Юрченко. — Сегодня решением ВФЛА мы отозвали лицензии у трех тренеров на пять лет. Отмечу, что ранее лицензии отзывались федерацией только на один год.

Отмечается, что лишение тренеров лицензий связано с мерами по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics.