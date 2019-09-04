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ВФЛА отчиталась перед ИААФ об антидопинговой деятельности

12:05

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила в адрес Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) информационную справку о реализации мер по приведению деятельности ВФЛА в соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом, информирует официальный сайт организации.

Документ представляет собой отчет о работе ВФЛА в период с января 2016 года по настоящее время.

В свою очередь 3 сентября ИААФ направила данный документ в адреса национальных федераций легкой атлетики — членов Международной ассоциации легкоатлетических федераций в преддверии конгресса ИААФ, который пройдет 25 — 26 сентябре в Дохе (Катар).

Договоренность о необходимости создания данного документа была принята 16 августа в Осло на встрече президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина с членами рабочей группы ИААФ.

Дополнительная информация

http://rusathletics.info/111676

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема




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