ВФЛА определила положение о выборах в комиссию спортсменов

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики утвердил положение о комиссии спортсменов ВФЛА. Президиум принял решение провести процедуру выдвижения кандидатов в состав комиссии спортсменов и последующее голосование на официальном сайте организации.

В голосовании примут участие все члены сборных России по легкой атлетике, пройдет оно с 21 по 23 марта. в состав комиссии должны войти до 2 человек юниоров до 20 лет, до 5 человек взрослой команды и два завершивших карьеру легкоатлета. Окончательный состав комиссии спортсменов ВФЛА утвердит президиум федерации, который пройдет до 25 марта.

— На мой взгляд, комиссия спортсменов ВФЛА — один из главных рабочих органов федерации, — сказал президент ВФЛА Евгений Юрченко. — Именно спортсмены — это наша основная, так скажем, целевая аудитория. Все, что мы делаем, в той или иной мере делается для них и ради них. Выбор кандидатов путем голосования всех спортсменов — членов сборных позволит нам максимально демократично определить тех, кто будет в федерации, образно говоря, голосом наших спортсменов.