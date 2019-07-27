ВФЛА обратится к ИААФ с просьбой о допуске для российских атлетов

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал, что ВФЛА намерена обратиться дополнительно к ИААФ за допуском для российских атлетов. Напомним, российские спортсмены могут выступать на турнирах под эгидой ИААФ только в нейтральном статусе при наличии специального допуска.

– Мы сейчас планируем отправить дополнительное письмо в ИААФ, чтобы допуск дали еще большему количеству спортсменов. Особенно тем, кто имеет норматив на чемпионат мира, – цитирует ТАСС Борзаковского. – Так мы поступили перед молодежным первенством Европы. Это сработало, допуск получили еще несколько наших спортсменов.