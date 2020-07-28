ВФЛА обратилась к World Athletics с просьбой отложить решение о статусе федерации и выплату штрафа

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) направил World Athletics официальное обращение.

— Президиум ВФЛА просит совет World Athletics разделить два вопроса — ситуацию с уплатой штрафа и ситуацию по совместной работе двух организаций, — говорится в сообщении. — Мы искренне верим, что истинной целью WA является очищение мирового спорта (в том числе и российского) от допинга, продвижение идеалов чистого спорта и развитие легкой атлетики, а не финансовые санкции.

До 1 июля внешняя помощь для выплаты штрафа, на которую рассчитывала ВФЛА, так и не поступила, и федерация не смогла выплатить требуемые суммы. На текущий момент ВФЛА не располагает подобным размером денежных средств. При этом мы не останавливаемся в поиске средств и уверены, что со временем сможем продвинуться в этом вопросе.

Президиум проинформировал совет о состоявшемся 27 июля первом заседании комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics и о принятых на нем решениях. В частности, о разработке актуальной дорожной карты ВФЛА по выходу из кризиса, в которой будут отражены необходимые российской легкой атлетике реформы, цель которых — стать надежным союзником World Athletics в борьбе за чистый спорт.