ВФЛА не включила Маслакова в список тренеров сборной России на 2020 год

Всероссийская федерация легкой атлетики не включила Валентина Маслакова в список тренеров сборной России на 2020 год, информирует ТАСС.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщал, что бывший главный тренер сборной России Маслаков продолжает работать со спортсменами, несмотря на допинговый скандал, разразившийся в легкой атлетике в 2015 году. При этом Международная ассоциация легкоатлетических федераций не выдвигала официальных обвинений в адрес Маслакова. Специалист подал в отставку с поста главного тренера сборной в 2015 году после дисквалификации пятерых российских ходоков.