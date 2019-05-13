ВФЛА не получала объяснений по поводу отказа пятерым российским ходокам в предоставлении нейтрального статуса

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, что организация не получала от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) официальные объяснения отказа пятерым российским ходокам в получении нейтрального статуса.

Ранее сообщалось, что ИААФ отказалась допустить до участия в международных соревнованиях Клавдию Афанасьеву, Маргариту Никифорову, Виталия Анчина, Александра Гарина и Алексея Кудашкина (все – спортивная ходьба).

– В письме ИААФ об отказах в выдаче нейтрального статуса для пятерых ходоков не были указаны причины. Сегодня ВФЛА направит запрос в IAAF с просьбой указать причины отказов в получении нейтрального статуса данными спортсменами, – приводит ТАСС слова Юхаревой.

В настоящий момент 67 российских легкоатлетов имеют право принимать участие в международных стартах 2019 года, 20 спортсменов получили отказы в получении нейтрального статуса, заявки 190 легкоатлетов ожидают рассмотрения.

ИААФ отказала пятерым российским ходокам в предоставлении нейтрального статуса

