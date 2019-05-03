Пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева сказала, что организация не может комментировать информацию о допинговом скандале с Данилом Лысенко. Российскому прыгуну в высоту грозит дисквалификация из-за пропуска трех внесоревновательных тестов. По данным СМИ устные показания 21-летнего легкоатлета расходились со сведениями, предоставленными ИААФ. Организация предложила Лысенко оказать содействие в раскрытии нарушения антидопинговых правил, назвать фамилии тех, кто помог ему фальсифицировать документы либо находился в курсе происходящего. По информации источника, спортсмен назвал фамилии нескольких человек, двое из которых входят в состав президиума ВФЛА.

- Дело прыгуна в высоту Лысенко, как и еще 27 спортсменов, находится в стадии расследования. До их завершения ВФЛА не имеет права давать какие-либо комментарии по причине того, что любые сказанные слова могут повлиять на ход самого расследования, негативно отразиться на репутации спортсменов, чья вина еще не доказана, - цитирует ТАСС Юхареву.