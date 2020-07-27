ВФЛА направит письмо в World Athletics по ситуации с восстановлением и разработает дорожную карту по выходу из кризиса

Сегодня в режиме видеоконференцсвязи прошло первое заседание комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, информирует официальный сайт Всероссийской федерацией легкой атлетики.

В мероприятии приняли участие первый вице-президент ВФЛА Алексей Плотников, советник ВФЛА по правовым вопросам Ирина Любосердова, заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, директор по спорту — руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России Андрей Конокотин, генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, заместитель главы агентства Маргарита Пахноцкая, член МОК, председатель комиссии спортсменов ВФЛА Елена Исинбаева, член комиссии спортсменов ВФЛА Мария Аглицкая.

В связи с добровольным сложением полномочий президента организации Евгения Юрченко было принято решение утвердить председателем комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics Алексея Плотникова. Первый вице-президент ВФЛА выступил с докладом о проделанной и текущей работе антидопингового комитета федерации, в которой были подчеркнуты как успехи и продвижения, так и проблемные зоны, требующие в настоящий момент пристального внимания и серьезной работы в сотрудничестве с РУСАДА и всеми заинтересованными структурами.

Плотников уведомил членов комиссии о решении президиума ВФЛА обратиться к совету World Athletics. Соответствующее письмо будет направлено в адрес Всемирной легкоатлетической ассоциации завтра, 28 июля.

Также члены комиссии приняли решение разработать актуальную дорожную карту по выходу ВФЛА из кризиса, в которой будут отражены необходимые реформы. Эти реформы должны охватить всю российскую легкую атлетику (включая тренеров и вспомогательный персонал, сотрудников ЦСП Минспорта, региональных ЦСП и министерств спорта); затронуть важнейшие вопросы, связанные с внедрением культуры нулевой терпимости к допингу. Было заявлено о необходимости глубинных изменений всей смысловой платформы ВФЛА с целью стать надежным союзником World Athletics в борьбе за чистый спорт.

«Сегодняшнее заседание комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics было инициировано президиумом ВФЛА. Президиум уполномочил меня донести нашу позицию до членов комиссии. Совещание носило с одной стороны установочный и ознакомительный характер, с другой стороны нам удалось открыто обменяться мнениями и прийти к взамопониманию. Мы планируем плотно коммуницировать и собираться как можно чаще. Консолидация всех заинтересованных сторон для нас сейчас в приоритете», — подчеркнул Плотников.

Следующее заседание комиссии намечено на среду, 5 августа. На нем проект дорожной карты будет вынесен на обсуждение всех членов комиссии. После утверждения документ будет направлен в WA и станет опорной точкой для работы ВФЛА как внутри страны, так и на международной арене с целью вернуться в мировую легкоатлетическую семью.