ВФЛА направила в World Athletics письмо с признанием вины по «делу Лысенко»

Сегодня, 2 марта, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила в адрес президента World Athletics Себастьяна Коэ официальное письмо.

Президент ВФЛА Евгений Юрченко рассказал о содержании и характере письма в World Athletics:

«От имени президента ВФЛА я полностью признал обвинения AIU в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики, связанные с действиями предыдущего руководства в деле Лысенко.

Также от себя лично и от имени ВФЛА я принес извинения World Athletics и всей мировой легкоатлетической семье в связи с теми негативными последствиями, которые были нанесены чистоте и целостности легкой атлетики в связи с делом Лысенко.

Я очень надеюсь, что пусть и с запозданием, но наши действия позволят снять с повестки дня вопрос об исключении ВФЛА из World Athletics, позволят начать процедуру восстановления полноправного членства ВФЛА в World Athletics, а также запустить процесс выдачи нейтрального статуса нашим легкоатлетам.

Наша первоочередная задача сейчас — выстраивание доброго и конструктивного диалога с World Athletics и как можно более быстрое возвращение наших спортсменов на международную арену".

В ноябре Независимый легкоатлетический орган (AIU) отстранил тогдашнего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, обвиняемого во вмешательстве в дело Данила Лысенко о нарушении антидопинговых правил. Лысенко обвинялся в подделке ряда документов о причинах пропуска допинг-тестов.

Также были временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор Елена Иконникова и тренер Лысенко Евгений Загорулько.