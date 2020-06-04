ВФЛА компенсирует спортсменам затраты на взнос, необходимый для получения нейтрального статуса
19:59
На сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) опубликована информация о решениях, принятых на заседании бюро президиума организации.
Сообщается, что было принято решение компенсировать спортсменам затрат на взнос, назначенный World Athetics, для получения нейтрального статуса. С таким предложением выступил президент федерации Евгений Юрченко.
Бюро президиума поддержало инициативу главы федерации. Было принято решение, что всем российским легкоатлетам, которые получат в 2020 году нейтральный статус и займут призовые места на международных соревнованиях, ВФЛА компенсирует затраты за оплату взноса.
Следующее заседание бюро президиума ВФЛА пройдет 9 июня.
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