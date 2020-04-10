ВФЛА допускает проведение чемпионата России 8-9 августа

Президент ВФЛА Евгений Юрченко допустил проведение чемпионата России 8-9 августа, сообщает ТАСС. В пятницу Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) рекомендовала национальным федерациям провести чемпионаты, отложенные из-за пандемии коронавируса, с 8 по 9 августа.

— Согласно рекомендациям World Athletics, 8-9 августа возьмем за основу для проведения чемпионата России, напомню, ранее его планировалось провести в Чебоксарах 24-27 июня, — сказал Юрченко. — Сейчас международный легкоатлетический сезон приобретает очертания. Мы со своей стороны будем ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию в стране, рекомендации Минспорта, новый календарь World Athletics и позицию нашего тренерского штаба. Как только коронавирус отступит и появится ясность по всем вышеперечисленным пунктам, мы сформируем альтернативный вариант календаря ВФЛА.

World Athletics работает над тем, чтобы с августа по октябрь сезон международных стартов был перезапущен. Для нас это очень важно, учитывая то, что наши спортсмены с нетерпением ждут возможности выступать на международной арене. Критерии допуска для нейтральных атлетов пока не опубликованы как раз из-за этого.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 631 610 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 98 401 человек, выздоровело — 365 722.

По данным Роспотребнадзора на день 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.