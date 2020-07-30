ВФЛА должна предоставить World Athletics план восстановления до 30 сентября
19:14
Всероссийская федерация легкой атлетики должна до 30 сентября предоставить Международной ассоциации легкоатлетических федераций план восстановления организации, сообщает ТАСС.
Ранее совет World Athletics рекомендовал исключить ВФЛА в случае неуплаты штрафа до 15 августа. Причиной решения стала невыплата до 1 июля штрафа в размере 5 миллионов долларов за фальсификацию документов прежним руководством ВФЛА по делу российского прыгуна Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере 1,31 миллиона.
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