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Допинг

ВФЛА должна предоставить World Athletics план восстановления до 30 сентября

19:14
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Всероссийская федерация легкой атлетики должна до 30 сентября предоставить Международной ассоциации легкоатлетических федераций план восстановления организации, сообщает ТАСС.

Ранее совет World Athletics рекомендовал исключить ВФЛА в случае неуплаты штрафа до 15 августа. Причиной решения стала невыплата до 1 июля штрафа в размере 5 миллионов долларов за фальсификацию документов прежним руководством ВФЛА по делу российского прыгуна Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере 1,31 миллиона.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9089217

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