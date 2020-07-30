ВФЛА должна предоставить World Athletics план восстановления до 30 сентября

Всероссийская федерация легкой атлетики должна до 30 сентября предоставить Международной ассоциации легкоатлетических федераций план восстановления организации, сообщает ТАСС.

Ранее совет World Athletics рекомендовал исключить ВФЛА в случае неуплаты штрафа до 15 августа. Причиной решения стала невыплата до 1 июля штрафа в размере 5 миллионов долларов за фальсификацию документов прежним руководством ВФЛА по делу российского прыгуна Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере 1,31 миллиона.