ВФЛА будет лишать членства регионы, ведущие слабую борьбу с допингом

При обнаружения фактов запрещенного сотрудничества и работы дисквалифицированных тренеров ВФЛА​ будет лишать такие региональные федерации членства в организации.

В срок до 7 рабочих дней региональным федерациям предстоит предоставить в ВФЛА официальную информацию, заверенную в региональных Министерствах спорта, о борьбе с упомянутыми нарушениями. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

ВФЛА была лишена членства в ИААФ на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике в ноябре 2015 года. С 2017 года россияне подают индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом.

В начале июня совет ИААФ продлил отстранение ВФЛА. Главными причинами решения назывались дело о причастности чиновников ВФЛА в подделке документов одного российского спортсмена и информация о том, что отстраненные за допинг тренеры продолжают работать с легкоатлетами РФ. Кроме того, в ИААФ ждут от ВАДА передачи данных спорстменов из Московской антидопинговой лаборатории.

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