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Васильев — об Исинбаевой: «Правильно, что приехала попрощаться со своим тренером»

Сергей Ярошенко
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Двукратный олимпийский чемпион биатлонист Дмитрий Васильев прокомментировал новость о том, что двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прилетела в Россию на похороны своего тренера Евгения Трофимова.

«Исинбаева совершила человеческий поступок. Она отдала дань памяти человеку, который сделал ее в этой жизни. Было бы удивительно, если бы она не приехала на похороны своего тренера. Исинбаева — гражданка России, на нее никакие санкции не распространяются. А ее прошлые неудачные высказывания про свое воинское звание не дают повода считать ее диссидентом. Исинбаева оставила яркий след в мировой легкой атлетике и прославила российский спорт своими победами. То, что она приехала попрощаться со своим тренером, делает ей честь, можно только уважать ее за это. Правильно поступила», — сказал Васильев.

О смерти заслуженного тренера России Евгения Трофимова стало известно 3 января. Ему было 80 лет. Он работал с Исинбаевой дважды: с 1997 по 2006 год и с 2010 по 2013 год.

Под руководством Трофимова россиянка выиграла Олимпийские игры 2004 года в Афинах, завоевала бронзу Олимпиады 2012 года в Лондоне, а также золотые медали на четырех чемпионатах мира.

Источник: ВсеПроСпорт
Дмитрий Васильев (биатлон)
Евгений Трофимов
Елена Исинбаева
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