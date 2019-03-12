Валерий Газзаев: "Если мы согласились с требованиями ИААФ, то мы должны выполнить те условия, которые нам были выставлены"

Председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев прокомментировал решение Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) о продлении отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Ранее стало известно, что совет ИААФ решил не восстанавливать в правах ВФЛА. Вопрос о прекращении отстранения российских спортсменов, которое длится более трех лет, обсуждался на заседании совета в Дохе в понедельник, 11 марта.

Также сообщалось, что Россия не выполнила два условия, необходимых для восстановления: не выплачен долг организации перед ИААФ, который составляет более 3,22 миллионов долларов. Кроме этого, ИААФ еще не получила от ВФЛА сведения из московской антидопинговой лаборатории.



– В сложившейся ситуации прежде всего жаль спортсменов и болельщиков, – приводит пресс-служба депутата слова Газзаева. – По сути спортсмены становятся заложниками действий чиновников, которые никак не могут предпринять необходимые действия для восстановления прав легкоатлетической федерации. Если мы согласились с требованиями ИААФ, то мы должны выполнить те условия, которые нам были выставлены.

До сих пор долг ВФЛА перед ИААФ не погашен. Сумма – 3,2 млн долларов. Почему до сих пор не предоставлены данные Московской антидопинговой лаборатории? Вопросов к Федерации много, почему они не решаются? Не хотелось бы, чтобы речь шла о халатности со стороны российских спортивных функционеров.

Конечно, у наших спортсменов есть опыт выступления под нейтральным флагом. Мы справились с этим вызовом на Зимней Олимпиаде в Корее, поддерживали наших атлетов. Но это не должно становиться привычным делом. Нельзя спускать на тормоза. Нужно бороться за наш российский флаг. Чтобы российский триколор гордо развевался над пьедесталами на международных соревнованиях.

Глава рабочей группы ИААФ рассказал, когда будет восстановлена ВФЛА