ВАДА передаст ИААФ большую часть данных Московской лаборатории 18 июня

ВАДА передаст независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) основные данные о допинг-пробах Московской лаборатории 18 июня. Об этом заявил глава рабочей группы ИААФ Руне Андерсен. При этом данные от 2015 года будут переданы позднее (пока неизвестно, когда).

Совет ИААФ сегодня принял решение о продлении дисквалификации ВФЛА, наложенной в 2015 году на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике.

Андерсен заявлял, что отстранение ВФЛА продлено, поскольку продолжается изучение данных Московской лаборатории. Также ИААФ проверит информацию о причастности дисквалифицированных тренеров и врача к работе с российскимий легкоатлетами и проследит за расследованием дела о возможном участии сотрудников ВФЛА в допинговом деле атлета (предположительно, Даниила Лысенко).