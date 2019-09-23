ВАДА опубликует итоги проверки изменений данных Московской лаборатории в ноябре

Результаты проверки возможного подлога базы данных Московской антидопинговой лаборатории опубликуют в ноябре. Об этом заявил руководитель рабочей группу ИААФ по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен. Предоставление данных Московской лаборатории было одним из условий по восстановлению ВФЛА. Сегодня ВАДА сообщило, что запустило процесс несоответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу. В данных Московской антидопинговой лаборатории, предоставленных Россией, нашлись попытки манипуляций. Российской стороне дано три недели для объяснения изменений.

— Рабочая группа была проинформирована ВАДА и Независимым легкоатлетическим органом, — сказал Андерсен на заседании совета ИААФ. — Есть подозрения манипуляций в данных. Расследование продолжается, информация будет обнародована в ноябре.