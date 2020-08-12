В World Athletics подтвердили получение средств от ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) подтвердила, что получила средства от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), информирует Inside the Games.

До 1 июля ВФЛА должна была выплатить штрафные санкции (5 миллионов), наложенные на организацию решением совета World Athletics от 12 марта 2020 года, и судебные расходы (1,31 миллиона), связанные с расследованием дела Лысенко.

Выплата задолженности стала возможной благодаря поддержке Министерства спорта Российской Федерации, которое выделило ВФЛА единовременную субсидию на развитие легкой атлетики. Накануне Совета World Athletics, который прошел 30 июля, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин направил в адрес World Athletics официальное письмо, гарантирующее оплату долга в срок до 15 августа.

После выплаты штрафа ВФЛА должна в срок до 31 августа направить в World Athletics план внедрения культуры нулевой терпимости к допингу. План разрабатывает рабочая группа, в которую входят представители ВФЛА, Олимпийского комитета России, Министерства спорта Российской Федерации и РУСАДА.