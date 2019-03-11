В вопросе восстановления ВФЛА остаются неразрешенные вопросы

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Руне Андерсен заявил, что в вопросе восстановления международного статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) остаются не решенными несколько моментов, без которых членство ВФЛА в ИААФ не может быть восстановлено.

В 2015 году было приостановлено членство ВФЛА в ИААФ. После отстранения федерации российские спортсмены могут выступать за рубежом только после получения индивидуальных разрешений и исключительно в нейтральном статусе. IAAF создала рабочую группу по восстановлению статуса ВФЛА и составила список критериев для восстановления членства.

– Остаются неразрешенными несколько вопросов по восстановлению ВФЛА – выплаты IAAF, возникли логистические проблемы c выплатами, которые, по заявлениям российской стороны, должны быть решены в скором времени, – приводит РИА Новости слова Андерсена. – Данные из московской лаборатории сейчас обрабатываются WADA, и мы ждем от них результатов. Когда эти два момента решатся, мы сможем рекомендовать совету IAAF восстановить ВФЛА.

​Как мы и говорили, мы не можем сказать, когда может быть восстановлена ВФЛА, мы смотрим на критерии восстановления. Когда это случится, тогда мы и сможем дать свои рекомендации.