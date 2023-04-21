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Сегодня, 10:15

В ВФЛА заявили, что спортсмены из ЛНР и ДНР будут принимать участие в чемпионате России

Константин Белов
Корреспондент
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Руки легкоатлетки в прыжках с шестом.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Черкашин рассказал корреспонденту «СЭ», что спортсмены из ЛНР и ДНР будут принимать участие в чемпионате России.

«Жители ЛНР и ДНР будут принимать участие в чемпионате России по легкой атлетике. Это жители Российской Федерации. Все граждане России имеют равные права и возможности участвовать в соревнованиях. Паспорт у них есть, вопросов нет», — сказал Черкашин «СЭ».

Чемпионат России по легкой атлетике-2023 пройдет в Челябинске с 3 по 6 августа.

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