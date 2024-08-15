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В ВФЛА сообщили, что дисквалифицированных спортсменов не допустят к «Боксзабегу»

Виктория Кравченко
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Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов сообщил, что организаторы «Боксзабега» не допустят к соревнованиям спортсменов, отбывающих дисквалификацию.

«Те, кто отбыл дисквалификацию, могут участвовать. К сожалению, у нас был такой прецедент. Организаторы «Боксзабега» будут это контролировать, и на всех стартах ВФЛА это тоже контролируется. На сайте все дисквалифицированные спортсмены есть, информацию об этом можно посмотреть», — цитирует Иванова ТАСС.

В «Боксзабеге», который проходил в Ярославле 8 июня, победу в женской категории «абсолют» на дистанции 10 км одержала триатлонистка Валентина Рясова, третье место заняла легкоатлетка Елена Коробкина. Обе спортсменки в данный момент отбывают наказание за нарушение антидопинговых правил.

Источник: ТАСС
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