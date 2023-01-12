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Допинг

Сегодня, 13:42

В ВФЛА предположили, почему Литвинов решил признаться в употреблении допинга при подготовке к Олимпиаде-2012

Артем Бухаев
Корреспондент
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Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова в разговоре с «СЭ» отреагировала на признание бронзового призера чемпионата Европы 2014 года в метании молота в составе сборной России Сергея Литвинова в употреблении допинга при подготовке к Олимпиаде-2012.

«У меня нет объяснений, почему Литвинов пошел туда. Думаю, какие-то обстоятельства его вынудили это сделать. Вряд ли он это сделал самостоятельно. Мы помним его заявления 2012 года, что он самый чистый, самый хороший, а вокруг него все плохие. Видимо, что-то произошло, пришлось сдаваться. Контакта в последние годы с ним не было. В последние 2 года у нас совершенно новая Федерация, новая команда. Это совсем другие люди, которые даже не были с ним знакомы. Другое дело — сводные сестры Литвинова. Они живут и тренируются в Краснодарском крае», — сказала Привалова «СЭ».

36-летний Литвинов является сыном и подопечным олимпийского чемпиона в составе сборной СССР и бывшего рекордсмена мира в метании молота Сергея Литвинова.

За свою карьеру Литвинов-младший представлял сборные Белоруссии, Германии и России. В составе российской команды он завоевал бронзовые медали Универсиады 2013 года и чемпионата Европы 2014 года.

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Сборная России по легкой атлетике
Ирина Привалова
Сергей Литвинов
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