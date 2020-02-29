В Великобритании еще в 2011 году были сомнения по поводу лекарств, принимаемых Мо Фара

Британский телеканал BBC опубликовал новую часть расследования в отношении четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фара. Как говорится в сообщении, руководители федерации легкой атлетики Великобритании (UKA) еще в 2011 году были обеспокоены тем, что спортсмены, тренирующиеся у Альберто Салазара, в том числе и Фара, принимали различные медицинские препараты.

Напомним, Салазар был впервые обвинен в нарушении антидопинговых правил в 2015 году в программе BBC Panorama, а в 2019 году ему было запрещено заниматься спортом на четыре года.

На этой неделе бегун признался, что принимал L-карнитин, который является естественной аминокислотой, помогающей ускорить обмен веществ и повысить спортивные результаты.

В январе сообщалось, что антидопинговое агентство Великобритании готово бороться с любыми попытками Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) заполучить образцы мочи и крови сэра Мо Фары в рамках расследования дела его опального бывшего тренера Альберто Салазара.

Мо Фара — британский бегун сомалийского происхождения. Он — четырехкратный олимпийский чемпион — выигрывал забеги на 5000 и на 10 000 метров на Играх в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016, в его активе также шесть золотых медалей чемпионатов мира и пять — чемпионатов Европы. Атлет никогда не был уличен в употреблении допинга и всегда усиленно отрицал, что когда-либо принимал запрещенные препараты.