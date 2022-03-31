В России намерены создать аналог легкоатлетической Бриллиантовой лиги

Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский рассказал, что в России хотят создать аналог легкоатлетических соревнований Бриллиантовой лиги.

«Легкая атлетика России уже седьмой год живет в изоляции, наши спортсмены могли выступать только в нейтральном статусе. В других видах спорта проходят в России открытые соревнования, но мы этого делать не можем, если к нам приедут иностранные спортсмены, они могут быть наказаны международной федерацией. Поэтому мы варимся в собственном соку, выступаем на небольших местечковых стартах, где из-за невысокой конкуренции трудно показать высокие результаты.

Поэтому мы придумали создать аналог Бриллиантовой лиги, как только нашу федерацию восстановят в членстве, наши спортсмены будут уже подготовленными и выйдут на международный уровень», — цитирует Борзаковского ТАСС.

Он также рассказал, что вопрос создания соревнований сейчас находится на согласовании с Минспортом.