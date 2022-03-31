Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 12:40

В России намерены создать аналог легкоатлетической Бриллиантовой лиги

В России хотят создать аналог легкоатлетической Бриллиантовой лиги
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский рассказал, что в России хотят создать аналог легкоатлетических соревнований Бриллиантовой лиги.

«Легкая атлетика России уже седьмой год живет в изоляции, наши спортсмены могли выступать только в нейтральном статусе. В других видах спорта проходят в России открытые соревнования, но мы этого делать не можем, если к нам приедут иностранные спортсмены, они могут быть наказаны международной федерацией. Поэтому мы варимся в собственном соку, выступаем на небольших местечковых стартах, где из-за невысокой конкуренции трудно показать высокие результаты.

Поэтому мы придумали создать аналог Бриллиантовой лиги, как только нашу федерацию восстановят в членстве, наши спортсмены будут уже подготовленными и выйдут на международный уровень», — цитирует Борзаковского ТАСС.

Он также рассказал, что вопрос создания соревнований сейчас находится на согласовании с Минспортом.

Источник: https://tass.ru/sport/14238931
Юрий Борзаковский
4
0
Читайте также
Тренер фигуристов получил 3,5 года колонии за выстрел в голову. Он выступал за сборную России и работал с детьми
Что нужно знать о жеребьевке ЧМ-2022 в Катаре. Когда пройдет, в какие корзины попали сборные
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Москве стартует сезон шоссейных забегов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости