В рабочей группе по восстановлению ВФЛА назвали недостаточным количество расследований в отношении российских тренеров

Всероссийская федерация легкой атлетики проводит недостаточно расследований в отношении российских тренеров, которые ранее работали с принимавшими допинг спортсменами, заявил глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

«Рабочая группа высказала обеспокоенность. Недостаточно расследований проводится по отношению к российским тренерам, работавших с атлетами, которые принимали допинг», — приводит ТАСС слова Андерсена после заседания совета World Athletics.

Напомним, ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике.

В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз, последний — 17 ноября.