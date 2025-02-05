В Москве задержали многократного чемпиона России по легкой атлетике Толстихина

Многократный чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин задержан в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 35-летнего спортсмена задержали после проверки документов.

В 2017 году Толстихина осудили по нескольким статьям за грабеж и кражу, а два года спустя приговорили к принудительным работам за кражу смартфона, но ему удалось скрыться, после чего легкоатлета объявили в федеральный розыск.

Толстихин несколько раз принимал участие в чемпионатах Европы и мира по кроссу и горному кроссу, а также был победителем молодежного и взрослого первенств России.