Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 13:14

В Москве задержали многократного чемпиона России по легкой атлетике Толстихина

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Многократный чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин задержан в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 35-летнего спортсмена задержали после проверки документов.

В 2017 году Толстихина осудили по нескольким статьям за грабеж и кражу, а два года спустя приговорили к принудительным работам за кражу смартфона, но ему удалось скрыться, после чего легкоатлета объявили в федеральный розыск.

Толстихин несколько раз принимал участие в чемпионатах Европы и мира по кроссу и горному кроссу, а также был победителем молодежного и взрослого первенств России.

Источник: SHOT
легкая атлетика
Читайте также
Роналду заявил, что он лучший футболист в истории
«Барыс» позорит КХЛ. Казахстану не нужна наша лига или хоккей в целом?
Армейцы перестраиваются непонятно куда, а Семак недоволен качеством игры даже после гола Соболева. Что произошло после матча «Зенит» - ЦСКА
Politico написала, что ЕС «сыт по горло» внешней политикой фон дер Ляйен
Трамп предложил захватить сектор Газа и выселить палестинцев. Что пишут СМИ
В Москве задержали чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Необычное предложение Андрея Разина
Якупов в «Авангарде» еще на два года, «Барыс» позорит КХЛ
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чемпионка Игр БРИКС Кочанова: «В российском спорте не принято вслух вспоминать о плохом»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости