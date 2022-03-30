В Москве стартует сезон шоссейных забегов

3 апреля в Москве пройдет забег «Апрель» от Бегового сообщества, который традиционно открывает сезон шоссейных забегов в столице.

На старт выйдут тысячи бегунов, маршрут забега на 5 км пройдет вокруг «Лужников» по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Бегунам откроются виды на Москва-Сити, Воробьевскую набережную, здание МГУ и Большую спортивную арену «Лужники».

Забег «Апрель» проходит в Москве с 2013 года. До 2017 года мероприятие носило название «Первый забег» и проходило также в первые выходные апреля. Рекорд дистанции среди мужчин принадлежит Ринасу Ахмадееву — 14.23. Женский — Юлии Конякиной — 16.25. Оба рекорда были установлены в 2017 году.