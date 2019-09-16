В Москве перекроют несколько улиц из-за марафона

Часть улиц в центре Москвы перекроют 22 сентября из-за проведения марафона, сообщает ТАСС. Ограничения будут действовать с 07.00 до 17.00.

Движение будет закрыто по улице Лужники, Лужнецкой набережной, Хамовническому Валу, Смоленской улице, по Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской, Пресненской, Космодамианской и ряду других набережных, Большому Устьинскому мосту.

Кроме того, нельзя будет проехать на машине по Тестовской улице, 1-му Красногвардейскому проезду, улице 1905 года, Красной Пресне, Баррикадной, Крымскому Валу. Закрыты будут также Новинский, Смоленский, Зубовский, Покровский, Яузский, Чистопрудный, Сретенский и некоторые другие бульвары, Крымский проезд, Калужская площадь, улица Большая Якиманка.

Не будет движения на Тверской улице от станции метро «Пушкинская» до Тверского бульвара и на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд.

Московский марафон в 2019 году пройдет в седьмой раз. В нем примут участие около 30 тысяч болельщиков из 85 стран.