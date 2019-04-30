Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене в интервью "Большому спорту" подчеркнула, что не пользуется разрешенной фармакологией. По словам двукратной чемпионки мира, в ее тренировочном процессе нет ничего вычурного или прогрессивного.

– Тренировки у Геннадия Габриляна – это принципиально другая подготовка, нежели у других специалистов, – отметила Ласицкене. – Его система подходит мне, но не факт, что другим будет также комфортно. У него все расписано по часам, он знает, что и когда делать. А я просто слушаю и выполняю. Ничего вычурного или прогрессивного, никаких камер, точек отталкивания, это все не для меня. Можно свихнуться же. С детства я не пила витамины, не снимала себя на камеру. Встала, побежала, прыгнула 10 раз. Все, до свидания, хорошего дня.

– Вы говорите, что не пьете витамины. Это фигура речи? Все спортсмены же пользуются разрешенной фармакологией.

– Сейчас я вам отвечу, и опять пойдут слухи. Но да, ничего не пью, мне это не нужно. Фрукты, овощи, творог – это да. Организм с детства привык восстанавливаться сам, а в моих тренировках нет ничего, что могло бы меня убить. Прихожу, ложусь спать, и утром в порядке. Нас все устраивает.

– К системе АДАМС вы должны постоянно отмечать свое местонахождение. Привыкли к – такой ответственности?

– Пришлось, это уже часть жизни. Когда я первый раз о ней узнала, внутри все протестовало. Но потом смирилась. Допинг – серьезная проблема, которую надо решать, а АДАМС – это часть такого решения. Поэтому внимательно и четко все заполняю и призываю всех это делать.