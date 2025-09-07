В Международном Когалымском полумарафоне приняли участие спортсмены из 13 стран

В Международном Когалымском полумарафоне приняли участие спортсмены из 13 стран.

Помимо россиян на соревнованиях выступили 33 иностранных атлета, представляющие Узбекистан, Нидерланды, Бельгию, Республику Конго, Швейцарию, Болгарию, Чехию, Ирак, Турцию, Молдавию, Румынию и Гану.

Трасса забега прошла сертификацию по стандартам IAAF и AIMS на дистанциях 15 и 21,1 км, что позволяет регистрировать рекорды, присваивать разряды и спортивные звания легкоатлетам.

Впервые чемпионат страны по бегу на 15 км прошел за пределами Москвы и Московской области. В 2024 году Министерством спорта Российской Федерации Когалымскому полумарафону присвоен статус международных соревнований, сообщает пресс-служба соревнований.