В Кремле не видят связи обвинений в адрес Лысенко с вопросом участия в Олимпиале

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация во Всероссийской федерации легкой атлетики требует внимания со стороны спортивных властей. Однако, по его словам, прямой связи с возможностью участия РФ в Олимпийских играх тут нет.

— Безусловно, ситуация требует внимания наших спортивных властей. Я убежден, что они этим занимаются, — цитирует РИА Новости Пескова. — Но я не вижу прямой связи этого вопроса и участия в Олимпиаде.

В четверг семи участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, включая самого легкоатлета и президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, были выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) объявил об их отстранении. Помимо Шляхтина и самого Лысенко, временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер Лысенко Евгений Загорулько.