В комиссию по восстановлению ВФЛА войдут руководители Минспорта РФ, ОКР и РУСАДА

World Athletics на официальном сайте опубликовала список требований для членов комиссии по восстановлению ВФЛА. В комиссию, которую возглавит президент ВФЛА Евгений Юрченко, должны войти представители высшего руководства Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, РУСАДА, два представителя комиссии атлетов ВФЛА.

World Athletics в четверг огласил критерии по восстановлению членства ВФЛА. World Athletics назначит двух международных экспертов, которые войдут в состав комиссии, все финансовые издержки их работы покроет ВФЛА.

Комиссия должна предоставить план установления нулевой терпимости к допингу. После одобрения плана World Athletics, ВФЛА должна будет провести работу по его реализации под контролем двух международных представителей World Athletics.

Также известно, что ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов, из которых 5 условно, а еще 5 необходимо выплатить до 1 июля 2020 года.