В ИААФ отправлено 317 заявок от легкоатлетов РФ

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла к рассмотрению 325 заявок на получение нейтрального статуса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе ВФЛА Наталью Юхареву. 317 из них уже направлены в ИААФ.

В связи с дисквалификацией ВФЛА в 2015 году россияне вынуждены подавать индивидуальные заявки на получение нейтрального статуса. Те, кто имели допуск в прошлом году, могут получить его на новый сезон по упрощенной схеме.

К настоящему времени ИААФ определилась с 81 российским легкоатлетом, кто в 2019 году имеет право выступать на международных стартах. В их числе лидеры сборной России Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов.