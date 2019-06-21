В ИААФ направлено 305 заявок от легкоатлетов на получение нейтрального статуса

ВФЛА направила в ИААФ 305 заявок от легкоатлетов на получение нейтрального статуса.

– По состоянию на утро 21 июня к нам поступили заявки от 315 легкоатлетов, 305 из них уже отправлены в ИААФ, – цитирует ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталью Юхареву.

ИААФ рассматривает только заявки спортсменов, сопровождаемые официальным письмом от ВФЛА с указанием имеющейся в наличии информация. Причем в письме должно быть указано, соответствует ли заявитель, по мнению ВФЛА всем необходимым требованиям, и поддерживает ли организация заявку.

С 2017 года россияне вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом в связи с отстранением ВФЛА на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике.