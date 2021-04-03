В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Загорулько

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни заслуженного тренера РФ по легкой атлетике Евгения Загорулько.

«С этим тренером связана целая эпоха. Печальная новость для всей российской спортивной общественности. Хочу выразить соболезнования его родственникам, его семье и его спортсменам. На его примере училось огромное количество детей и молодежи. Все хотели быть похожи на него. Целая эпоха ушла вместе с ним», — сказал Свищев «СЭ».

Евгений Загорулько скончался 3 апреля в возрасте 78 лет. В пятницу ученик тренера олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов сообщил в Instagram, что Загорулько госпитализирован в тяжелом состоянии.

(Владимир Пушкарев)