В Федерации легкой атлетики России планируют расширить календарь соревнований

Во Всероссийской федерации легкой атлетики намерены увеличить внутренний соревновательный календарь. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-атташе федерации Алла Глущенко.

«Федерация работает над расширением внутреннего летнего календаря соревнований и переносе чемпионата России с июня на другую дату — дата проведения турнира сейчас в стадии обсуждения, как и введение в календарь новых стартов. Разрабатывается идея проведения недели легкой атлетики, которая начнется с Мемориала братьев Знаменских 7-8 июня, а затем каждый день будет посвящен одному из видов легкой атлетики: спринту, прыжкам и другим. Причем участие в них будут принимать как профессиональные спортсмены, так и дети, а также ветераны», — рассказала Глущенко.

Расширение связано с недопуском российских спортсменов к участию на международных турнирах под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциации.