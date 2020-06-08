Вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов в интервью «СЭ» сообщил, что денег на выплату штрафа по «делу Лысенко» у российской стороны в настоящий момент нет. Если до 1 июля не будут найдены 5 миллионов долларов, наши спортсмены потеряют право выступать на соревнованиях даже в нейтральном статусе, а сумма штрафа удвоится до десяти миллионов.

— Никаких уступок от международной федерации (WA) ожидать не стоит — до 1 июля они рассчитывают получить выплату, — говорит Безуглов. — Но денег сейчас на это нет. Что будет после этой даты — никому не известно. Все будет решать Совет WA. Но надо быть готовыми к любому развитию событий.

— Но глава ВФЛА Евгений Юрченко однозначно говорил, что деньги будут.

— Мне сложно судить об уровне материального благополучия Евгения Валерьевича, но думаю, что когда он эти слова произносил, у него был план по поиску денег. Почему он сорвался — я не знаю. Никакой информации по этому поводу у меня нет.

— Есть ли шанс увеличить ограничение в 10 российских спортсменов на официальных стартах?

— Если не будет выплачен штраф, то возможны самые печальные варианты. Там и 10 человек могут ничего не получить... Но понятно, что приверженность принципам чистого спорта и справедливости диктует только один вариант развития событий: чистые, ни в чем не виновные спортсмены из любой страны должны иметь возможность соревноваться во всем мире без ограничений. Если федерация виновата, то наказывать надо именно ее. Спортсмены точно страдать не должны. (Наталья Марьянчик)

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