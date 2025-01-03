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Ушел из жизни тренер Елены Исинбаевой — Евгений Трофимов

Камила Абдурахманова
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Евгений Трофимов и Елена Исинбаева на Олимпийских играх в Лондоне.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Заслуженный тренер России Евгений Трофимов скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Приносим искренние соболезнования семье, друзьям и всей легкоатлетической общественности. О дате и месте похорон Евгения Васильевича Трофимова будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении ВФЛА.

С 1997 по 2006 год и с 2010 по 2013 год Трофимов тренировал двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву.

Трофимов имеет медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

42-летняя Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. На ее счету 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

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Евгений Трофимов
Елена Исинбаева
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