Усэйн Болт привез в Японию электросамокат. Его цель — изменить правила его использования
Восьмикратный олимпийский чемпион, рекордсмен мира в беге на 100 и 200 м Усэйн Болт приехал в Японию с электросамокатом, сообщает Reuters. Он хочет использовать свой статус звезды, чтобы убедить власти страны смягчить правила использования этого вида транспорта, в том числе ради экологии.
На данный момент электросамокатами в Японии можно пользоваться только на проезжей части, они должны иметь номерные знаки, а водители должны получить лицензию категории A.
Изначальная цель Болта и его организации Bolt Mobility — снять ограничения на вождение по частной земле, а к концу 2020 года смягчить правила в 40 университетских городках.
— Мы все еще обсуждаем и пытаемся выяснить, что можно сделать для окружающей среды. Это — первый шаг. Это будущее, — сказал Болт.
Bolt Mobility к концу года планирует посетить 20 городов мира, а в 2020-м — еще 50 городов в восьми странах.
Usain Bolt brings his e-scooter to Japan despite regulatory road bumps https://t.co/3E1Slms075 pic.twitter.com/PtlvYjWpaS— Reuters Sports (@ReutersSports) November 15, 2019