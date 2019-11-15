Восьмикратный олимпийский чемпион, рекордсмен мира в беге на 100 и 200 м Усэйн Болт приехал в Японию с электросамокатом, сообщает Reuters. Он хочет использовать свой статус звезды, чтобы убедить власти страны смягчить правила использования этого вида транспорта, в том числе ради экологии.

На данный момент электросамокатами в Японии можно пользоваться только на проезжей части, они должны иметь номерные знаки, а водители должны получить лицензию категории A.

Изначальная цель Болта и его организации Bolt Mobility — снять ограничения на вождение по частной земле, а к концу 2020 года смягчить правила в 40 университетских городках.

— Мы все еще обсуждаем и пытаемся выяснить, что можно сделать для окружающей среды. Это — первый шаг. Это будущее, — сказал Болт.

Bolt Mobility к концу года планирует посетить 20 городов мира, а в 2020-м — еще 50 городов в восьми странах.