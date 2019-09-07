Усэйн Болт: «Человек, который побьет мои рекорды, еще не родился»

Ямайский легкоатлет Усейн Болт спрогнозировал, когда примерно будут побиты его рекорды.

— Человек, который побьет мои рекорды, еще не родился, — цитирует Болта Mundodeportivo. — Но эти рекорды будут обязательно побиты, это вопрос времени. Надеюсь, через 20-25 лет я смогу сказать своим детям, что мои рекорды все еще стоят.

Когда я начал свою карьеру, меня начал беспокоить сколиоз. Какое-то время я не знал, как его вылечить, пока не нашел доктора в Германии. В тот момент моя карьера была под угрозой, но я не сломался и смог выдержить испытание.

33-летний ямаец установил рекорды на 100-метровке (9,58 секунд) и 200-метровке (19,19 секунд) на чемпионате Мира-2009.