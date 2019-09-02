USADA разрешило рекордсмену мира Коулману выступать. Его обвиняли в пропуске допинг-тестов

Антидопинговое агентство США (USADA) сняло обвинения с Кристиана Коулмана в нарушении допинговых правил, сообщает sportsintegrityinitiative.com. Его обвиняли в пропуске трех допинг-тестов в течение года: 6 июня 2018 года, 16 января 2019 года и 26 апреля 2019 года.

Однако расследование выявило, что пропуск от 6 июня 2018 года на самом деле произошел 1 апреля 2018 года, и эта ошибка — технический сбой. Таким образом, за 12 месяцев Коулман пропустил менее трех тестов.

С Коулмана снята временная дисквалификация, он снова может участвовать в соревнованиях. ВАДА и ИААФ имеют право обжаловать это решение.

Коулман — рекордсмен мира в беге на 60 м (6,34) и обладатель лучших результатов последних двух лет на дистанции 100 м.