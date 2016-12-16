Умерла олимпийская чемпионка-1972 Фаина Мельник

Олимпийская чемпионка Игр-1972 в метании диска Фаина Мельник скончалась сегодня на 72-м году жизни, сообщается на официальном сайте ВФЛА. Мельник участвовала в трех Олимпиадах. В метании диска на Играх в Мюнхене она стала лучшей, в 1976 году в Монреале заняла четвертое место в метании диска и десятое в толкании ядра. На Играх-1980 в Москве не смогла выйти в финал.

Также на счету Мельник две победы на чемпионатах Европы – в 1971 и 1974 годах.