13:36 16 декабря | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Умерла олимпийская чемпионка-1972 Фаина Мельник

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Олимпийская чемпионка Игр-1972 в метании диска Фаина Мельник скончалась сегодня на 72-м году жизни, сообщается на официальном сайте ВФЛА. Мельник участвовала в трех Олимпиадах. В метании диска на Играх в Мюнхене она стала лучшей, в 1976 году в Монреале заняла четвертое место в метании диска и десятое в толкании ядра. На Играх-1980 в Москве не смогла выйти в финал.

Также на счету Мельник две победы на чемпионатах Европы – в 1971 и 1974 годах.

Дополнительная информация

http://www.rusathletics.com/nov/news.15677.htm

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